Опрос: более половины россиян сомневались в подлинности товаров

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки, и маркетинговое агентство "Русопрос" выяснили, что более половины (53%) россиян испытывали сомнения в подлинности товаров. Об этом в среду сообщает пресс-служба ЦРПТ.

"Согласно исследованию, более половины опрошенных россиян (53,7%) доводилось испытывать сомнения в подлинности товаров. При этом сомневались чаще мужчины, чем женщины (61,4% против 45,9%)", - говорится в сообщении компании.

Как отметил генеральный директор ЦРПТ Реваз Юсупов, слова которого приводятся в сообщении, в пятерку товаров, в подлинности которых чаще всего возникали сомнения, вошли алкоголь, парфюмерия, обувь, одежда, табак. "Четко выделяются товары, вызывающие сомнения у мужчин в большей степени, чем у женщин. Это алкоголь, обувь, одежда, табак, электроника, продукты, вода и напитки, шины и автозапчасти, стройматериалы и инструменты, бытовая техника, спорттовары. У женщин четко выделяется только одна категория товаров, в подлинности которых они сомневались чаще, чем мужчины, - парфюмерия", - сказал он.

Юсупов также сообщил о том, что лично проверяли подлинность товаров 33,1% опрошенных, причем среди мужчин доля тех, кто делал это, значительно выше, чем среди женщин (41,8% против 24,3%). По данным исследования, в тройку наиболее востребованных способов проверки подлинности товаров вошли просмотр официальных документов (18,4%), проверка по штрихкоду (13,9%) и маркировке на этикетке (13,3%). QR-код находится на 7 месте (7,9%). Порядка 21,9% опрошенных не смогли предложить никакого варианта проверки.

В рамках проверки товаров с помощью интернет-ресурсов и мобильных приложений треть опрошенных (36,0%) указали, что они имеют опыт использования интернет-ресурсов или мобильных приложений для проверки подлинности и легальности товаров, причем среди мужчин доля выше, чем среди женщин (44,3% против 27,6%). Около 71,2% опрошенных россиян положительно оценили возможность установки на свой смартфон приложения маркировки "Честный знак" для проверки легальности товара.

В опросе участвовали 1 610 респондентов в возрасте от 25 до 65 лет, совершающие покупки не реже раза в месяц.