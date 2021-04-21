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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Путин заверил, что Россия всегда будет отстаивать и защищать духовно-нравственные ценности

Президент отметил, что на протяжении всей истории народ России побеждал и преодолевал испытания благодаря своему единству
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран стали забывать, делают российский народ только сильнее. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

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Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию
Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию

Он отметил, что на протяжении всей истории народ России побеждал и преодолевал испытания благодаря своему единству.

"И сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие и сплоченность. Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее, и эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать", - сказал Путин.

Он отметил, что в период пандемии солидарность жителей России выражалась в конкретных делах - в заботе о близких, в готовности помочь тем, кто в этой помощи нуждается. Миллионы людей стали волонтерами, а общероссийская акция взаимопомощи "Мы вместе" объединила представителей разных профессий и возрастов, напомнил президент РФ.

Путин добавил, что "духовной опорой общества, как и всегда это бывало в трудное время, стало служение" представителей традиционных религий. Глава государства в связи с этим обратился к присутствующим в зале священнослужителям: "Хочу вам низко поклониться. Спасибо большое".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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