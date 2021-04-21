На Кубани рассчитывают, что продление кешбэка сделает привлекательнее курорты в межсезонье

КРАСНОДАР, 21 апреля. /ТАСС/. Продление программы туристического кешбэка, о котором сказал президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, позволит повысить привлекательность курортов Краснодарского края в межсезонье. Об этом ТАСС сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее в среду президент в своем послании заявил, что программа возврата 20% затрат на туристические поездки по России может быть продлена до конца 2021 года.

"Конечно, сейчас, в высокий сезон наши отели будут загружены под 100%. Но нам важно, чтобы они были привлекательны для туристов и в период межсезонья. И программа кешбэка здесь уже доказала свою эффективность", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что сохранение программы кешбэка до конца года, в целом, "самым положительным образом" скажется на развитии туриндустрии края, а также поможет поддержать отрасль.

Продажи туров с кешбэком за отдых в России возобновились 18 марта и продлятся до 15 июня. Отправиться в путешествие можно до 30 июня. Программа распространяется как на тех, кто приобретает пакетный тур, так и на тех, кто оплачивает только проживание или круиз. Кешбэк составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Оплатить путешествие необходимо онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Возврат части средств осуществляется автоматически на эту карту в течение пяти дней.