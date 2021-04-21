Гинцбург: темпы вакцинации от коронавируса в РФ не вышли на максимально заданный уровень

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия еще не набрала максимальных темпов по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции, поэтому достичь коллективного иммунитета в 60-70% можно будет к ноябрю текущего года, считает директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию призвал россиян не пренебрегать вакцинацией против нового коронавируса. Он также заявил, что решение задачи формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции к осени во многом зависит от самих граждан.

"Я бы сказал, что темпы [вакцинации] выросли, но они далеко не вышли на максимально заданный уровень, он еще раза в два должен быть увеличен. Темпы каждый день увеличиваются, и надеюсь, что к ноябрю мы эту задачу в 60-70% сможем выполнить", - сказал Гинцбург ТАСС в среду.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 727 125 случаев заражения, выздоровели 4 352 873 человека, умерли 106 706. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.