Эксперт: достичь коллективного иммунитета к коронавирусу возможно не раньше конца лета

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Достижение коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ, необходимого для контроля за эпидпроцессом, возможно не раньше конца лета, но это будет иммунитет, образованный как за счет вакцинации, так и за счет переболевших людей, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

"Если мы говорим о вакцинации, то к середине лета у нас будет уже достаточный процент населения с иммунитетом, приобретенным естественным путем, будет определенный процент населения, - скорее всего, это будет не больше 20% - который сделал вакцинацию. Если мы говорим о коллективном иммунитете как таковом, который является нужным для того, чтобы эпидпроцесс контролировать, <...> при имеющемся отсутствии больших очередей, вялотекущем процессе вакцинации, то контроль за эпидситуацией будет не раньше, чем к концу лета. Но это будут совместные усилия: и переболевшие, и те, кто будут делать вакцины, но никак не раньше", - сказал Тимаков в среду ТАСС.

Он также пояснил, что во многом желание прививаться у россиян зависит от доверия к вакцинным препаратам. Тимаков напомнил, что когда только появилась вакцина "Спутник V", было много негативной информации по поводу того, что препарат быстро зарегистрирован, из-за чего люди насторожились.

"Те, кто видит непосредственно, как протекает коронавирусная инфекция, ее осложнения, эти граждане готовы сделать прививку. Большинство сейчас ждет, когда появятся в достаточном количестве две другие платформы - "Эпиваккорона" и "Ковивак", и готовы будут привиться тогда, когда эти вакцины будут в наличии в доступе", - отметил эксперт.

Тимаков предположил, что "Эпиваккорона" в достаточных объемах появится в стране к концу весны, а "Ковивак" - к середине - концу лета.

Ранее президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию призвал россиян не пренебрегать вакцинацией против нового коронавируса. Он также заявил, что решение задачи формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции к осени во многом зависит от самих граждан.