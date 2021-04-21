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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Все социально значимые госуслуги переведут к концу 2022 года в электронный вид

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что правительство планирует запустить шесть новых суперсервисов в 2021 году на портале госуслуг

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ до конца 2022 года планирует перевести предоставление всех социально значимых услуг в электронный вид. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Полный текст
Послание Владимира Путина Федеральному собранию.

"Президент поручил, чтобы до конца 2022 года все социально значимые госуслуги были переведены в электронный вид на портале госуслуг. И мы будем выполнять поручение президента", - сказал он.

В среду президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Также глава государства сообщил, что в 2022 году власти должны внедрить принципы социального казначейства - это значит, что все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна, например, по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации.

Ранее Чернышенко сообщал ТАСС, что правительство РФ планирует запустить шесть новых суперсервисов в 2021 году на портале госуслуг - среди них сервисы "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", а также "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн", "Мое здоровье онлайн".

По итогам 2020 года на портале госуслуг реализованы уже семь суперсервисов. Например, суперсервис "Поступление в вуз онлайн" дает возможность направить электронное заявление на поступление на очную бюджетную форму обучения, отследить место в конкурсных списках, направить согласие на зачисление и многое другое. В рамках этого суперсервиса с начала летней кампании будут доступны 113 высших учебных заведений, тогда как в 2020 году были доступны только 54.

Еще один сервис, позволяющий проактивно информировать о возможном возникновении прав на меры социальной поддержки (с согласия гражданина) - это суперсервис "Социальная поддержка онлайн". Также запущен суперсервис "Цифровое исполнительное производство", который позволяет ознакомиться с ходом исполнительного производства и дистанционно подать ходатайство без личного посещения судебных приставов.

Кроме того, на портале организованы суперсервис "Трудовые отношения онлайн", где можно оформить пособие по безработице с использованием базы вакансий "Работа в России" и получить сведения о трудовой деятельности в электронном виде, "Оформление европротокола онлайн", "Пенсия онлайн" и "Онлайн помощь при инвалидности".

Новый портал госуслуг

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что министерство запустило новую версию портала госуслуг в тестовом режиме, а старый портал планируется закрыть в третьем квартале 2021 года.

В конце прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что новая, более технологически развитая версия портала госуслуг будет запущена в марте 2021 года. В докладе президенту РФ Владимиру Путину Чернышенко отметил, что на портале госуслуг подтвержденные учетные записи имеют 75,5 млн граждан, и им было оказано в 2020 году более 175 млн услуг. Самыми популярными услугами, по его словам, стали запись к врачу, запрос о состоянии счетов в системе пенсионного страхования, регистрация водительских удостоверений или постановка на учет автомобилей, выплаты на детей.

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РоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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