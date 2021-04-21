В Думе заявили, что поручение Путина о школах позволит ликвидировать третью смену

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Поручение президента России Владимира Путина о строительстве 1300 новых школ позволит ликвидировать вторую и третью смены, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова ("Единая Россия").

"Около 1300 новых школ построят в России. Это напрямую связано с задачей ликвидации обучения в третью смену, а затем и во вторую посредством создания дополнительных мест... Та волна детей, которых сейчас устроили в детские сады, неизбежно придет в школы. Российская система образования должна перейти к односменному обучению в средних школах", - отметила Тутова в беседе с журналистами.

По словам депутата, меры, прозвучавшие в послании президента, в том числе касающиеся сферы образования, "потребуют огромных финансовых ресурсов". "Но такие затраты государства, на мой взгляд, являются обоснованными", - отметила Тутова.

В среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о том, что до конца 2024 года в России будет построено еще 1300 новых школ для 1 млн детей.