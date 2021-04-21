Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно совершить перелет "Аэрофлотом" в мае

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Бесплатный авиаперелет авиакомпанией "Аэрофлот" в любой город России или в страны ближнего зарубежья смогут совершить ветераны Великой Отечественной войны в период с 3 по 12 мая. Об этом в среду сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Аэрофлот в период с 3 по 12 мая 2021 года проводит традиционную акцию по бесплатной перевозке ветеранов в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Право полностью бесплатного перелета в экономическом классе обслуживания предоставляется ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, проживающим на территории РФ, в странах СНГ, Балтии и Грузии или являющихся гражданами соответствующих стран", - пояснили в пресс-службе.

Бесплатные билеты в классах комфорт или бизнес в эти даты будут доступны только Героям Советского Союза или полным кавалерам ордена Славы. В период проведения акции самолетами авиакомпании возможно будет улететь в любой город России, а также из РФ в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Узбекистан и Молдавию. Помимо этого, каждый участник праздничной акции сможет оформить бесплатный билет для одного сопровождающего.

"Перевозка в рамках данной акции должна начинаться в период с 3 по 12 мая 2021 года. Оформление льготных билетов должно производиться в период с 21 апреля по 12 мая 2021 года включительно. Срок действия авиабилета, выданного согласно условиям проведения акции, - один месяц", - добавили в пресс-службе.

Впервые возможность бесплатного перелета на своих рейсах "Аэрофлот" предоставил в 2001 году. С тех пор участниками этой акции стали более 90 тыс. человек.