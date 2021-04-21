Работа всех станций метро в центре Петербурга восстановилась

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Все пять станций метро, закрытые ранее в центральной части Санкт-Петербурга, где в среду вечером прошла несанкционированная акция, вернулись к работе. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

"В 22:20 станции "Площадь Восстания", "Маяковская", "Гостиный двор" открыты для пассажиров. Вестибюль станции "Невский проспект" (выход на канал Грибоедова) работает на вход и выход", - говорится в сообщении. Ранее также возобновила работу станция "Адмиралтейская".

В среду вечером в центре Петербурга прошла несанкционированная акция. По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ней приняли участие 4,5 тыс. человек.

Полиция Петербурга ранее призвала граждан не участвовать в несогласованных акциях и предупредила о риске заражения коронавирусом в условиях массового скопления людей, а также о возможных провокациях. Как пояснили ТАСС в городском комитете вопросам законности, правопорядка и безопасности, в соответствии с постановлением городского правительства "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" по 15 мая запрещено проведение публичных мероприятий, а также посещение гражданами указанных мероприятий.

В новость внесены изменения (22:52 мск) - добавлена информация о возобновлении работы пяти станций.