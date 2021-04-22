Церковные учреждения Гаити закрылись в знак протеста против похищения священников

ГАВАНА, 22 апреля. /ТАСС/. Церкви, а также церковные школы и университеты Гаити закрылись в среду по меньшей мере на три дня в знак протеста против похищения священников в первой половине апреля. Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Мы, католические епископы Гаити, с большим сожалением видим, что положение наших братьев и сестер не изменилось, они по прежнему в руках бандитов, - приводит агентство выдержки из заявления Конференции католических епископов Гаити. - Десять дней в руках похитителей - это слишком долго".

Похищение католических священнослужителей было совершено крупной бандитской группировкой 11 апреля в Круа-де-Буке к северо-востоку от города Порт-о-Пренс. Из семи похищенных пятеро - гаитянские священнослужители. Двое других - это священник из Франции и французская монахиня.

По данным газеты Le Parisien, монахине около 80 лет, а священник страдает от диабета. Как сообщил радиостанции France Info Жан-Мари Розмон, священник из Сообщества проповедников Святого Якова, к которому относятся похищенные французы, организация ведет переговоры с похитителями, но не намерена выплачивать запрошенный выкуп в размере $1 млн.