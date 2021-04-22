МЧС с начала года выявило свыше 11 тыс. неконтролируемых палов сухой травы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России с начала текущего года выявили более 11 тыс. неконтролируемых палов сухой растительности, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"С начала текущего года по стране зарегистрировано свыше 11 тыс. неконтролируемых палов сухой растительности. Их удалось обнаружить с помощью беспилотных летательных аппаратов и космического мониторинга, а также в результате межведомственных рейдов с МВД и другими заинтересованными службами по частному сектору и садоводческим товариществам", - сказали в пресс-службе.

Только с начала апреля сотрудники надзорных органов МЧС совершили порядка 10 тыс. обходов. "В результате оштрафовано - 3,5 тыс. граждан, 320 должностных и 40 юридических лиц", - добавили в МЧС. Всего с начала года подразделения МЧС России 12,5 тыс. раз выезжали на тушение палов сухой растительности.

В ведомстве напомнили, что для рядовых граждан за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня установлен штраф до 5 тыс. рублей. При этом во время действия особого противопожарного режима, при котором запрещается разводить костры под кронами хвойных деревьев, на торфяниках, при сильном ветре, а также в местах, находящихся на расстоянии менее 50 м от различных строений, штраф увеличивается в разы.

В МЧС отметили, что основные нарушения на землях муниципалитетов связаны с неубранным сухостоем и мусором, а также с отсутствием минерализованных полос, служащих противопожарным барьером на пути огня. Именно это провоцирует стремительные пожары и как следствие порчу или уничтожение жилья, а порой и гибель людей.

С начала текущего года от несанкционированных палов сухостоя в девяти населенных пунктах Центрального и Приволжского федеральных округов пострадали более 70 строений, из них огнем уничтожено 11 частных жилых домов. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось обойтись без жертв. Ранее в МЧС сообщали, что наибольшее количество неконтролируемых палов зафиксировано в Приморском крае, Курской и Калининградской областях.