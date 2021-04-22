Ветер принес в Амурскую область из Китая дым от природных пожаров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Ветер принес в Амурскую область дым от пожаров, которые действуют на территории Китая. По результатам лабораторного контроля атмосферного воздуха, превышения гигиенических нормативов не установлено, сообщается в четверг на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.

"На территории Амурской области отмечено задымление, возникшее вследствие переноса ветром дыма с территории КНР. По данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, на территории Китая зафиксировано более 500 термоточек. По состоянию на 08:30 (02:30 мск) по результатам лабораторного контроля атмосферного воздуха в городе Благовещенск, превышения гигиенических нормативов не установлено", - говорится в сообщении.

Отбор проб и исследования проводятся на содержание взвешенных веществ, азота оксида, азота диоксида, монооксида углерода, сажи и пыли кремниевой.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе - напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 226 тыс. человек.