На очистные сооружения на юге Байкала поставят резервный насос по требованию прокуратуры

УЛАН-УДЭ, 22 апреля. /ТАСС/. По требованию прокурора на очистных сооружениях в городе Бабушкин в Бурятии, рядом с озером Байкал, устанавливают дополнительное оборудование. Об этом сообщили журналистам в четверг в Восточно-Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

"Местные жители были обеспокоены разливом сточных вод, загрязнением территории. При проведении прокурорской проверки установлено, что очистные сооружения в Бабушкине работают в отсутствие резервного насоса, тем самым создаются риски аварийных ситуаций. По итогам прокурорского вмешательства оборудование закуплено и в настоящее время устанавливается", - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре пояснили, что факт разлива стоков был связан с неисправностью насоса и отсутствием резервного объекта. "С установлением полного комплекта оборудования подобных проблем впредь возникать не должно", - отметили в пресс-службе природоохранной прокуратуры.

Город Бабушкин, где проживают около 4 тыс. человек, расположен в Кабанском районе Бурятии, на южном берегу Байкала. Через населенный пункт проходит Транссибирская магистраль и федеральная трасса "Байкал".

Байкал - самое глубокое озеро на планете, максимальная глубина - 1,6 тыс. м, крупнейший природный резервуар пресной воды, содержит 20% ее мировых запасов.