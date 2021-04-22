Российский эксперт переизбрана членом Международного комитета по контролю над наркотиками

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский эксперт Галина Корчагина вновь избрана в Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) - независимый орган в структуре ООН, который отслеживает оборот наркотических препаратов в мире и выполнение странами конвенций в этой сфере, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минздрава.

"Выборы пяти членов МККН состоялись в Нью-Йорке, в них приняли участие 24 претендента, выдвинутые государствами - членами ООН. По итогам выборов номинант от Российской Федерации, профессор Галина Корчагина, вновь подтвердила свой высокий статус, а также признание мировой общественностью достижений российской наркологической школы и ее существенного вклада в решение мировой проблемы наркотиков", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что переизбрание Корчагиной в качестве члена МККН позволит достичь значимых результатов в реализации стратегии снижения спроса на наркотики и обеспечении нуждающихся обезболивающими лекарственными препаратами, содержащими контролируемые вещества. "Уверен, что избрание Галины Корчагиной в этот важнейший международный орган и ее участие в выработке международной антинаркотической политики позволит сохранить жизни миллионов людей по всему миру", - отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого приводит пресс-служба.

По словам министра, Россия достигла значительных успехов в обеспечении законного использования наркотических препаратов и борьбе с незаконным распространением наркотиков. "Реализуемые у нас государственные программы предусматривают в том числе комплекс мероприятий в общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального образования по раннему выявлению незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся", - добавил министр.

Также в РФ принимаются меры, направленные на оказание доступной и качественной медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", на соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и недопустимость отказа в медицинской помощи, соблюдение врачебной тайны, а также предупреждение случаев незаконного лечения пациентов с наркоманией и др.

Корчагина - доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной работе Национального научного центра наркологии - филиала ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского" Минздрава России, член Международного комитета по контролю над наркотиками с 2010 года.

О МККН

МККН был создан в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года для того, чтобы отслеживать ее выполнение государствами-участниками. Впоследствии систему международного контроля дополнили Конвенция о психотропных веществах 1971 года и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. Комитет в сотрудничестве с правительствами содействует обеспечению доступности лекарственных препаратов, содержащих контролируемые вещества, для медицинских и научных целей и предотвращению их утечки в незаконный оборот. МККН также координирует действия государств по устранению недостатков в государственных системах контроля над наркотическими препаратами и психотропными веществами в соответствии с требованиями трех антинаркотических конвенций.

Кандидаты в члены МККН избираются Экономическим и социальным советом (ЭКОСОС) ООН сроком на пять лет с возможностью повторного переизбрания.