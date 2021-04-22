Затяжной дождь и заморозки придут в Московский регион на выходных

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Затяжной дождь и заморозки ожидаются в Москве и Московской области на выходных, 24 и 25 апреля. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"У нас выпало 18 мм осадков, но они распределились по разным дням, поэтому рекорда не получилось. На выходных объем осадков будет сопоставим с этим. И понятно, что температурный фон низкий, поэтому, если ночью будут прояснения, у нас уже с начала недели прогнозируют на воскресенье по области от минус 1 до плюс 4 градусов. Местами, в пониженных участках действительно не исключены заморозки, но для нас это нормально совершенно, в рамках климата", - сказала она.

По словам эксперта, сейчас Московский регион находится под влиянием тропосферной ложбины, ориентированной из Арктики: "Мы находимся в ее юго-восточной части, поэтому у нас такие колебания температуры - сегодня теплый день, завтра теплый день, накануне было прохладно и выходные тоже будут прохладные. Пройдет дождь, местами возможен мокрый снег - но это ничего страшного, это нормально. Он быстро тает и даже не все успевают его увидеть".

Как ранее сообщал ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, погода без осадков и с температурой выше нормы придет в Москву только в понедельник. При этом, по словам специалиста, рассчитывать на рекордно теплую погоду пока что не стоит.