Во Львове на месте Монумента славы советской армии установят памятник украинским воинам

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Львова распорядились установить памятник украинским воинам на месте Монумента славы советской армии, демонтаж которого уже начался.

"Это должно быть то общественное пространство, которые будет показывать позицию Украины, позицию здравого смысла. Пространство будет благодарностью участникам боевых действий, которые сегодня защищают Украину ", - цитирует заместителя мэра Львова Андрея Москаленко местное издание "Сихов. Медиа".

Инициаторами демонтажа стали депутат Львовского городского совета от партии "Голос" Игорь Шолтис и координатор движения "Общество будущего" Антон Петровский. Стелу Монумента славы исполком Львовского горсовета признал аварийной в 2018 году и принял решение ее демонтировать. Элементы стелы перевезут в музей "Территория террора".

Украинские радикалы неоднократно оскверняли памятники мемориального комплекса Холм славы, где находится Монумент славы. 16 февраля 2018 года националисты кувалдами разбили плиты на монументе. Вандалы также сбили железную надпись "Победителям над нацизмом" и на этом месте белой краской написали "памятник оккупантам". В 2017 году неизвестные похитили бронзовый венок массой 50 кг, а ранее вандалы уничтожили все металлические буквы и цифры на гранитном надгробии Героя Советского Союза Николая Кузнецова.

Монумент Славы был воздвигнут на возвышении в городском Центральном парке культуры и отдыха в 1970 году в память о победителях нацизма в годы Великой Отечественной войны. Ансамбль из гранита и бронзы включает 30-метровый пилон и скульптурную группу, в центре которой фигуры Родины-матери и советского воина, рядом - захоронения около 3,5 тыс. воинов, в том числе Героев Советского Союза - разведчика Кузнецова и летчика Михаила Лиховида. В 1992 году львовский областной совет уже принимал решение о демонтаже мемориала, но позже это решение отменил.