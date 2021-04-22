Москалькова рассказала генсеку СЕ об условиях содержания Навального

СТРАСБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Условия содержания и медицинское обеспечение Алексея Навального в колонии соответствуют международным стандартам. Об этом говорится в распространенном в четверг письме уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

"Условия содержания и медицинского обеспечения Алексея Навального соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и международным стандартам", - говорится в послании.