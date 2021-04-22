{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москалькова рассказала генсеку СЕ об условиях содержания Навального

Они отвечают мировым стандартам, написала в своем письме уполномоченный по правам человека в России

СТРАСБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Условия содержания и медицинское обеспечение Алексея Навального в колонии соответствуют международным стандартам. Об этом говорится в распространенном в четверг письме уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

"Условия содержания и медицинского обеспечения Алексея Навального соответствуют действующему законодательству Российской Федерации и международным стандартам", - говорится в послании.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПейчинович-Бурич, Мария
Пандемия COVID-19
Страны ЕС согласовали параметры сертификатов о вакцинации
Их должны внедрить к июню, говорится в заявлении Еврокомиссии
Читать полностью