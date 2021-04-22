Стендап-комика Сиэтлова оштрафовали на 30 тыс. рублей за организацию митинга в Москве

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей стендап-комика Кирилла Сиэтлова по статье об организации митинга в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Олег Елисеев.

"Кузьминский суд Москвы признал виновным стендап-комика Кирилла Сиэтлова по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия") за репост информации о митингах и присудил штраф в 30 тыс. рублей", - сказал он.

Сиэтлов был задержан 21 апреля и оставлен на ночь в ОМВД Кузьминки до суда.