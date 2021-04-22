Меркель заявила, что ФРГ в 2020 году произвела 46% энергии из возобновляемых источников

БЕРЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. Германия произвела в прошлом году уже 46% энергии из возобновляемых источников и намерена к 2038 году убрать уголь из электрификации. Об этом сообщила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи с речью на организованном США международном саммите по климату.

"К 2038 году мы хотим убрать уголь из электрификации и перейти на возобновляемые источники. В прошлом году мы 46% энергии произвели из возобновляемых источников", - сказала она.

Канцлер напомнила, что Германия уже на 40% сократила свои выбросы по сравнению с 1990-м годом и будет продолжать работу в этом направлении. Это, по ее словам, "необходимо для развития экономики после пандемии".