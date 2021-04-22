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Генсек ООН приветствовал планы США сократить выбросы парниковых газов вдвое к 2030 году

Антониу Гутерриш отметил, что настал момент для лидеров стран всего мира принимать решительные меры для борьбы с изменением климата

ТАСС, 22 апреля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал намерение США к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 50-52% по сравнению с зафиксированным в 2005 году показателем. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг в Twitter генсека Объединенных Наций.

"Я приветствую заявление президента США Джо Байдена о том, что США обязуются сократить выбросы парниковых газов на 50-52% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года", - говорится в сообщении.

Генсек ООН отметил, что настал момент для лидеров стран всего мира принимать решительные меры для борьбы с изменением климата.

Теги
СШАГутерриш, АнтониуМеждународный саммит по климату - 2021
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