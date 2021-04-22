Эр-Рияд проведет саммит по проекту озеленения Ближнего Востока в 2021 году

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Саудовская Аравия проведет в текущем году саммит по инициативе Эр-Рияда "Зеленый Ближний Восток", направленной на озеленение региона. Об этом заявил в четверг король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, выступая на международном саммите по климату, который проходит в формате видеоконференции.

"Мы примем саммит по инициативе "Зеленый Ближний Восток" в этом году", - отметил монарх. Он также добавил, что этот проект, который уже снискал поддержку международного сообщества, "позволит сократить более чем на 10% мировые выбросы [в атмосферу]".

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд также подчеркнул, что "климатические изменения представляют угрозу для жизни на Земле", и его страна уделяет пристальное внимание поиску решений этой проблемы. По его словам, в королевстве реализуется целый ряд программ в этом направлении. "Наша цель заключается в том, чтобы к 2030 году возобновляемые источники энергии обеспечивали 50% потребностей страны", - указал он.

В конце марта наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объявил о двух крупных инициативах в рамках борьбы с глобальными климатическими изменениями. Как информировал тогда новостной портал "Ахбар ас-Саудия", наследник саудовского престола одобрил программу "Зеленая Саудовская Аравия" по озеленению королевства, в рамках которой будет посажено 10 млрд деревьев в течение ближайших десятилетий. Одновременно Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил о намерении запустить "при содействии арабских братьев" программу "Зеленый Ближний Восток", которая предусматривает посадку 40 млрд деревьев по всему региону. На этой неделе саудовский кронпринц в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что его страна "работает над организацией ежегодного саммита по инициативе "Зеленый Ближний Восток" с участием лидеров [ряда государств] и ответственных лиц в сфере экологии".

Реализуемые инициативы королевства являются частью стратегической программы "Видение Саудовской Аравии: 2030", принятой в 2016 году на фоне резкого снижения мировых цен на нефть. Одна из главных целей стратегии - диверсификация национальной экономики и развитие несырьевых сфер.