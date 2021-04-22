Захарова заявила, что Россия сожалеет о закрытии двух центров русского языка в Польше

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия сожалеет в связи с закрытием центров русского языка во Вроцлаве и в Слупске и видит политическую подоплеку в данном решении польских властей. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что в феврале был закрыт центр русского языка в Кракове. Как подчеркнула Захарова, с тех пор польские власти не только не отказались от этого ничем не мотивированного решения, но и продолжили деструктивную практику по вытеснению русского языка.

"На сегодняшний день действия польской стороны привели к фактическому закрытию еще двух аналогичных центров - во Вроцлаве, он действовал с 2014 года на базе Института славянской филологии местного университета, и в Слупске, он создан в 2009 году при городской библиотеке. При этом договоры о сотрудничестве с фондом "Русский мир", на основе которых центры действовали, были автоматически пролонгированы в 2019 году на очередные пять лет. Очевидна политическая подоплека происходящего. Мы искренне сожалеем об этих шагах польской стороны", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что данное решение польских властей негативно скажется на праве проживающего в Польше русскоязычного населения сохранять свой язык, культуру, идентичность, а также ограничит доступ изучающих русский язык студентов к необходимым образовательным материалам.

"Именно сейчас, когда отношения между Россией и Польшей переживают не лучшие времена, когда политический диалог стараниями Варшавы фактически заморожен и двустороннее сотрудничество по многим направлениям свернуто, гуманитарная составляющая нашего взаимодействия как никогда важна, - обратила внимание Захарова. - Однако и здесь усилия польской стороны преследуют ту же цель - максимально осложнить возможности взаимодействия народов наших стран".