В МЧС заявили, что следы от катастрофы на ЧАЭС останутся в Брянской области и к 2056 году

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Радиоактивное загрязнение после аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) сохранится на некоторых территориях Брянской области еще к 2056 году. Об этом сообщил директор Департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Олег Мануйло.

"В Брянской области, как наиболее загрязненной в РФ от чернобыльской аварии, и к 2056 году еще останутся территории с уровнем сильного загрязнения до 40 кюри [внесистемная единица активности радиоактивного источника] радио на квадратный километр. Но их площадь значительно уменьшится по сравнению с сегодняшним днем", - сказал он в интервью "Российской газете".

Мануйло добавил, что в зону отчуждения в Брянской области попали четыре населенных пункта. По его словам, сейчас все они упразднены, при этом почвы по уровню радиоактивного загрязнения могли бы быть отнесены к зоне отселения. "Уровень загрязнения цезием-137 составляет от 15 до 40 кюри на 1 кв. км. Но помимо зоны отчуждения есть еще и территории радиоактивного загрязнения, где ситуация, безусловно, улучшается. Количество населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, сократилось вдвое: в 1992 году - 7 695, а в 2021 году - 3 855 населенных пунктов", - добавил он, отметив, что до возобновления в лесных угодьях нормальных условий жизнедеятельности еще далеко.

Мануйло считает, что даже сейчас не стоит собирать грибы и ягоды на зараженных радиацией территориях, а также покупать их на стихийных рынках.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части России и Молдавии.