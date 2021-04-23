Жителей Благовещенска просят не посещать набережную из-за подрывных работ на реке Амур

ТАСС, 23 апреля. Оперативные службы и власти Амурской области предупредили жителей города Благовещенска о готовящихся подрывных работах для ликвидации ледяного затора на китайской стороне реки Амур, которые проведут в грузовом порту города Хэйхэ, расположенного напротив российского города. Жителей просят воздержаться от посещения набережной в это время.

"Сегодня, 23 апреля 2021 года, в районе грузового порта г. Хэйхэ Китайской Народной Республики в целях проведения мероприятий по ликвидации ледяного затора, угрожающего инфраструктуре города Хэйхэ, китайской стороной с 10:00 (04:00 мск) до 11:00 (05:00 мск) часов амурского времени будут произведены подрывные работы", - сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что работы не повлияют на инфраструктуру Благовещенска.

"С нашей стороны от переулка Пограничного до улицы Калинина на набережной реки Амур будут выставлены наблюдательные посты. <…> Но в целях безопасности прошу вас воздержаться от посещения набережной в районе названных улиц", - написал в Instagram губернатор Амурской области Василий Орлов.

По данным Дальневосточного УГМС, ледоход на реке Амур наблюдается от села Гродеково в Амурской области до села Елабуга в Хабаровском крае. Накануне мощные подвижки льда на Амуре сломали ограждения и снесли бетонные опоры на части городской набережной в Хабаровске. В результате случившегося никто не пострадал.