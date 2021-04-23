Как учить английский язык по мемам и отрывкам из сериалов? Собрали блоги и приложения

Для начала стоит определить свой уровень владения английским языком. Есть пара простых и бесплатных способов.
- Чтобы проверить свой словарный запас, воспользуйтесь, например, этим бесплатным сайтом. Отмечайте честно лишь те слова, в значении которых вы абсолютно уверены. Тест не только покажет ваш объем словарного запаса на английском, но и для интереса сравнит его с результатами людей сходного возраста и уровня образования из разных стран.
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Чтобы определить уровень английского, можно использовать адаптивный компьютерный тест: он начинается с простых заданий и в зависимости от правильности ответов предлагает задания более высокого или более низкого уровня. Примерно за 15–20 минут можно довольно точно определить текущий уровень по видам речевой деятельности (кроме говорения). Удобен в этом плане тест Kaplan.
Большинство блогов в нашей подборке рассчитаны на средний уровень или ниже среднего. Если вы учили английский в школе и университете, но потом не практиковались, скорее всего, вы примерно на этих ступенях. Но и если ваш уровень повыше, часть блогов точно не покажутся скучными.
Каналы в Telegram
Микролернинг — это когда вы изучаете предмет в очень коротких занятиях (буквально по одной — пять минут) с маленькими интервалами — тренд в образовании. Взрослому человеку, занятому работой, обычно трудно выделять на учебу несколько часов в неделю. Но можно полистать канал и выучить несколько слов в очереди за кофе.
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"Английский в словах" — идеальный канал для тех, у кого уровень Elementary или Pre-Intermediate. Здесь выкладывают литературные отрывки, где часть русских слов заменена на английские. Вроде: "Оставшаяся часть of the room была завалена тряпьем, старыми magazines и бутылками. На single свободном пятачке, just in between столом и порогом, now стоял chair. А on стуле sat человек, almost столь же ugly, как и old woman. Нарядный white костюм его did not hide кривой спины и twisted плеч, на которых reclined несоразмерно large голова". Догадаться, как переводится слово, можно по контексту. Слова посложнее разбираются в блоге отдельно.
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English Jokes — канал, где переводят короткие мемы. Только текст, гифки и перевод.
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Как я учу английский. "Чтобы запомнить английское слово надо прежде всего сконцентрировать внимание на его звучании, а не на написании", — так автор объясняет концепцию блога. Здесь приводятся слова и картинки с ассоциациями на них. Вроде: shore [ʃɔː] — берег, побережье, пляж, как запомнить: на нем были красные шорты, когда он лежал на берегу моря.
Мобильные приложения
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Ewa — в этом приложении развлечений, пожалуй, больше, чем в других. Для начала выбирайте, как учить язык — по книгам, фильмам или просто запоминать слова. Если выберете второй вариант — со словами вас будут знакомить по отрывкам из кино. Вы видите слово, слышите его и понимаете контекст. Но это не пассивный просмотр, как в блогах, в приложении вам нужно будет написать слово или фразу, которую вы услышали. Установите напоминание о занятиях на каждый день.
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LinguaLeo — как и любое приложение по изучению английского, есть в бесплатной и платной версии. Преимущество его в том, что бесплатных материалов хватает надолго, особенно если вы будете пользоваться сервисом по 15 минут в день.
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Duolingo — еще одно популярное приложение, где, кстати, можно учить много других языков. Его фишка — тренировки по пять, десять, 15, 20 минут в день. Вы выбираете эту продолжительность при регистрации (потом можно поменять). В течение, скажем, десяти минут вас загружают разнообразными заданиями — выбрать правильное слово на карточках, написать фразу и так далее.
YouTube
В первую очередь подпишитесь на блоги известных школ — у них разнообразный контент и ролики выходят чуть ли не каждый день. Здесь преподаватели и носители языка объясняют правила, переводят песни, рассказывают про культуру. Активные блоги у школ Skyeng, "Инглиш Шоу", EnglishDom.
Один из популярных форматов во всех образовательных блогах — изучение английского по песням. Есть отдельные каналы, где только переводят хиты.
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Недооцененный блог (чуть больше 6 тыс. подписчиков) — "Че поем". Ведущий, меняя образы, переводит песню по строчкам и рассказывает о контексте.
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Есть более популярный блог (121 тыс. подписчиков) "Английский по песням и не только", где переводят мировые хиты, но здесь контент без фантазии — на экране просто появляется перевод фраз и отдельно перевод некоторых слов.
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Нерегулярная рубрика "Клава Транслейт" есть в блоге Клавы Коки. Она берет мировой хит и перепевает его на русском языке. Вот, например, Uno от Little Big.
- Константин Тябут называет себя юмористом и преподавателем. Он пишет рэп, в котором объясняет, когда употребляется past simple, а когда present perfect и как правильно произносятся слова.
- Кирилл Макашов любит формат в духе "топ-5/6/7 фраз…". Вроде: "Что сказать вместо I’m fine или yes".
- Большинство блогов по изучению английского в Instagram — такие, где незатейливо пару раз в день выкладываются карточки со словами/списком слов. Вроде "Английский для ленивых". Или "Английский язык". У приложения Ewa есть аккаунт в таком же формате, но контент поживее. Например, в одной картинке с переводом собраны типы пасты, виды эмоций.
- Блогер и учитель английского языка Евгений Курчанов довольно популярен в Instagram, но лучше наблюдать за ним в TikTok, где у него 5,5 млн подписчиков. Этот блог способен увлечь тех, кто постоянно бросает английский. Здесь Курчанов снимает скетчи про английский, дарит конфеты людям на улице, которые смогут перевести его фразу на английский, переводит названия фильмов.
Что, если уровень позволяет смотреть и слушать на английском?
Если у вас уровень повыше, можно попробовать смотреть видео на английском. "Для развития восприятия на слух отлично подходят новости и радиопередачи, — говорит Алексей Конобеев, академический директор Skyeng, эксперт Московского центра качества образования. — Но не стоит смотреть видео и слушать новости на английском, которые не очень понимаете, чтобы просто привыкать слышать речь. Чтобы мозг мог осмыслить информацию, она должна быть достаточно понятна. При обучении школьников чтению составители учебников следят за тем, чтобы в тексте было не более 6–7% незнакомых слов, иначе понимание текста резко снижается. Так и с просмотром видео: хотя картинка и помогает понять, о чем идет речь, сложно вычленить конкретные слова и речевые обороты. Полезнее смотреть короткие видеоролики, в которых очень понятный сюжет и говорят немного, но при этом понятно. Хороший пример таких роликов — обычная реклама. Найдите ролики — победители фестиваля "Каннские львы" и смотрите их на английском. Пытайтесь вслушиваться, понимать и запоминать как можно больше слов и оборотов. Конечно, когда вы хотите посмотреть на английском фильм, который вы знаете почти наизусть на родном языке, это тоже полезно, потому что вы сможете сопоставить звучащий текст с тем, что вы знаете на память, и таким образом сможете соотнести английские слова и фразы с известным вам значением".