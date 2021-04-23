Как учить английский язык по мемам и отрывкам из сериалов? Собрали блоги и приложения

Для начала стоит определить свой уровень владения английским языком. Есть пара простых и бесплатных способов.

Чтобы проверить свой словарный запас, воспользуйтесь, например, этим бесплатным сайтом. Отмечайте честно лишь те слова, в значении которых вы абсолютно уверены. Тест не только покажет ваш объем словарного запаса на английском, но и для интереса сравнит его с результатами людей сходного возраста и уровня образования из разных стран.

Чтобы определить уровень английского, можно использовать адаптивный компьютерный тест: он начинается с простых заданий и в зависимости от правильности ответов предлагает задания более высокого или более низкого уровня. Примерно за 15–20 минут можно довольно точно определить текущий уровень по видам речевой деятельности (кроме говорения). Удобен в этом плане тест Kaplan.

Большинство блогов в нашей подборке рассчитаны на средний уровень или ниже среднего. Если вы учили английский в школе и университете, но потом не практиковались, скорее всего, вы примерно на этих ступенях. Но и если ваш уровень повыше, часть блогов точно не покажутся скучными.

Каналы в Telegram

Микролернинг — это когда вы изучаете предмет в очень коротких занятиях (буквально по одной — пять минут) с маленькими интервалами — тренд в образовании. Взрослому человеку, занятому работой, обычно трудно выделять на учебу несколько часов в неделю. Но можно полистать канал и выучить несколько слов в очереди за кофе.

"Английский в словах" — идеальный канал для тех, у кого уровень Elementary или Pre-Intermediate. Здесь выкладывают литературные отрывки, где часть русских слов заменена на английские. Вроде: "Оставшаяся часть of the room была завалена тряпьем, старыми magazines и бутылками. На single свободном пятачке, just in between столом и порогом, now стоял chair. А on стуле sat человек, almost столь же ugly, как и old woman. Нарядный white костюм его did not hide кривой спины и twisted плеч, на которых reclined несоразмерно large голова". Догадаться, как переводится слово, можно по контексту. Слова посложнее разбираются в блоге отдельно.

English Jokes — канал, где переводят короткие мемы. Только текст, гифки и перевод.

Как я учу английский. "Чтобы запомнить английское слово надо прежде всего сконцентрировать внимание на его звучании, а не на написании", — так автор объясняет концепцию блога. Здесь приводятся слова и картинки с ассоциациями на них. Вроде: shore [ʃɔː] — берег, побережье, пляж, как запомнить: на нем были красные шорты, когда он лежал на берегу моря.

Мобильные приложения

Ewa — в этом приложении развлечений, пожалуй, больше, чем в других. Для начала выбирайте, как учить язык — по книгам, фильмам или просто запоминать слова. Если выберете второй вариант — со словами вас будут знакомить по отрывкам из кино. Вы видите слово, слышите его и понимаете контекст. Но это не пассивный просмотр, как в блогах, в приложении вам нужно будет написать слово или фразу, которую вы услышали. Установите напоминание о занятиях на каждый день.

LinguaLeo — как и любое приложение по изучению английского, есть в бесплатной и платной версии. Преимущество его в том, что бесплатных материалов хватает надолго, особенно если вы будете пользоваться сервисом по 15 минут в день.

Duolingo — еще одно популярное приложение, где, кстати, можно учить много других языков. Его фишка — тренировки по пять, десять, 15, 20 минут в день. Вы выбираете эту продолжительность при регистрации (потом можно поменять). В течение, скажем, десяти минут вас загружают разнообразными заданиями — выбрать правильное слово на карточках, написать фразу и так далее.

YouTube

В первую очередь подпишитесь на блоги известных школ — у них разнообразный контент и ролики выходят чуть ли не каждый день. Здесь преподаватели и носители языка объясняют правила, переводят песни, рассказывают про культуру. Активные блоги у школ Skyeng, "Инглиш Шоу", EnglishDom.

Один из популярных форматов во всех образовательных блогах — изучение английского по песням. Есть отдельные каналы, где только переводят хиты.