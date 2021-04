Как учить английский язык по мемам и отрывкам из сериалов? Собрали блоги и приложения

"Английский в словах" — идеальный канал для тех, у кого уровень Elementary или Pre-Intermediate. Здесь выкладывают литературные отрывки, где часть русских слов заменена на английские. Вроде: "Оставшаяся часть of the room была завалена тряпьем, старыми magazines и бутылками. На single свободном пятачке, just in between столом и порогом, now стоял chair. А on стуле sat человек, almost столь же ugly, как и old woman. Нарядный white костюм его did not hide кривой спины и twisted плеч, на которых reclined несоразмерно large голова". Догадаться, как переводится слово, можно по контексту. Слова посложнее разбираются в блоге отдельно.