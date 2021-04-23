Суд в Воронеже оштрафовал двух участников несогласованного митинга

ВОРОНЕЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Железнодорожный суд Воронежа оштрафовал двух участников несогласованной акции 21 апреля. Каждому из них назначен штраф по 15 тыс. рублей, сообщил ТАСС в пятницу представитель суда Николай Шалаев.

Он добавил, что решение вынесено на основании административного дела по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

В четверг Центральный райсуд Воронежа также назначил двум участникам несогласованного митинга наказание в виде ареста на одни сутки и на пять суток на основании административного дела по части 2 ст. 20.2 КоАП РФ.

МВД РФ призывало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.