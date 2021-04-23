Задержанные в Крыму украинские браконьеры вернулись домой

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Украинские браконьеры, которых в начале этой недели задержали в Крыму российские пограничники, вернулись домой, сообщила в пятницу ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Лариса Опанасюк.

"История уже закончилась. <…> Они вернулись на Украину. Обращений от них не поступало", - сказала Опанасюк.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Крыму 22 апреля сообщили, что российские пограничники задержали в 40 милях от мыса Прибойный украинское рыбопромысловое судно, экипаж которого незаконно промышлял камбалу в исключительной экономической зоне РФ. Суд оштрафовал капитана судна на 257 тыс. рублей и конфисковал сети.

Ранее сообщалось, что судно ЯОД-2483 имеет порт приписки Очаков.