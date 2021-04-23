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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,96

В Москве показатель увеличился до 0,93

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу вырос до 0,96. В Москве показатель увеличился до 0,93, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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Впервые с 8 апреля во всех 10 регионах страны с наибольшим количеством заразившихся коэффициент оказался ниже единицы.

В частности, в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Красноярском крае показатель составил 0,99, в Иркутской и Ростовской областях - 0,98, в Воронежской области - 0,97, в Архангельской и Свердловской - 0,96. В Нижегородской области, как и в предыдущие два дня, коэффициент равен 0,9.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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