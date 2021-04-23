Более 160 видов птиц обитают на территории города Санья на Хайнане

САНЬЯ /Китай/, 23 апреля. /ТАСС/. Китайские орнитологи изучили популяцию птиц в городском округе Санья в провинции Хайнань и насчитали в этом районе 163 вида пернатых. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

"Экологическая обстановка города Санья становится все лучше и лучше. Впервые за последние годы здесь были замечены такие редкие птицы, как белобровый погоныш, рыжая цапля, малая колпица и колпица обыкновенная", - отметил сотрудник городского центра охраны дикой природы Ян Фань.

В биологической систематике птицы, обитающие в этом самом южном районе Хайнаня, представляют 18 отрядов и 50 семейств. Два вида пернатых относятся к первому уровню охраны живой природы КНР, 23 вида - ко второму. Кроме того, 29 подвидов птиц, обнаруженных орнитологами в Санья, обитают исключительно на Хайнане.

"Если мы будем как следует охранять естественную экологическую среду, то исчезающие виды смогут наслаждаться необходимым пространством для жизни, биоразнообразие сохранится и виды животных будут находиться в сбалансированном состоянии, только в этом случае мы можем говорить о здоровой экосреде", - отметил Ян Фань.

Всего на тропическом острове Хайнань обитают 428 видов пернатых, из них 121 находится под защитой государства. Прилет многих птиц в провинцию носит сезонный характер и обусловлен в том числе необходимостью зимовки. Через этот регион пролегает один из основных маршрутов миграции пернатых из восточной части Азии в Австралию и западноазиатские страны.

Хайнань - одна из богатейших по биоразнообразию и лучших по экологии провинций Китая. 161 вид живых организмов, обитающих на острове, включен в перечень особо охраняемых государством диких животных. В январе 2019 года здесь была создана пилотная зона Национального парка тропических лесов. В течение почти всего 2020 года специалисты регистрировали на острове минимальное содержание вредных частиц в атмосфере. Местные власти активно борются за сохранение водно-болотных угодий, площадь которых постепенно расширяется.