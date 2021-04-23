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Более 160 видов птиц обитают на территории города Санья на Хайнане

Впервые за последние годы на территории города Санья были замечены такие редкие птицы, как рыжая цапля, белобровый погоныш, малая колпица и колпица обыкновенная, отметил сотрудник городского центра охраны дикой природы Ян Фань

САНЬЯ /Китай/, 23 апреля. /ТАСС/. Китайские орнитологи изучили популяцию птиц в городском округе Санья в провинции Хайнань и насчитали в этом районе 163 вида пернатых. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

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"Экологическая обстановка города Санья становится все лучше и лучше. Впервые за последние годы здесь были замечены такие редкие птицы, как белобровый погоныш, рыжая цапля, малая колпица и колпица обыкновенная", - отметил сотрудник городского центра охраны дикой природы Ян Фань.

В биологической систематике птицы, обитающие в этом самом южном районе Хайнаня, представляют 18 отрядов и 50 семейств. Два вида пернатых относятся к первому уровню охраны живой природы КНР, 23 вида - ко второму. Кроме того, 29 подвидов птиц, обнаруженных орнитологами в Санья, обитают исключительно на Хайнане.

"Если мы будем как следует охранять естественную экологическую среду, то исчезающие виды смогут наслаждаться необходимым пространством для жизни, биоразнообразие сохранится и виды животных будут находиться в сбалансированном состоянии, только в этом случае мы можем говорить о здоровой экосреде", - отметил Ян Фань.

Всего на тропическом острове Хайнань обитают 428 видов пернатых, из них 121 находится под защитой государства. Прилет многих птиц в провинцию носит сезонный характер и обусловлен в том числе необходимостью зимовки. Через этот регион пролегает один из основных маршрутов миграции пернатых из восточной части Азии в Австралию и западноазиатские страны.

Хайнань - одна из богатейших по биоразнообразию и лучших по экологии провинций Китая. 161 вид живых организмов, обитающих на острове, включен в перечень особо охраняемых государством диких животных. В январе 2019 года здесь была создана пилотная зона Национального парка тропических лесов. В течение почти всего 2020 года специалисты регистрировали на острове минимальное содержание вредных частиц в атмосфере. Местные власти активно борются за сохранение водно-болотных угодий, площадь которых постепенно расширяется.

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