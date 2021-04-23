В Минобрнауки сообщили, что должность проректора по цифровизации ввели уже во многих вузах

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Должность проректора, который отвечает за цифровизацию высшего учебного заведения, на сегодняшний день введена уже во многих российских вузах, сообщил в пятницу ТАСС замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко.

"Во многих вузах такая должность уже введена, либо действующие проректоры занимаются вопросами цифровизации в том числе. Сейчас развернуты курсы повышения квалификации и дополнительного образования именно в связи с необходимостью развития цифровых технологий. Статистику мы представим в ближайшее время", - сказал Кучеренко.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил главе Минобрнауки Валерию Фалькову создать в каждом вузе должность проректора по цифровизации.