Кремль относится к несогласованным акциям 21 апреля как к нарушению закона

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Кремль считает, что проведение несогласованных протестных акций 21 апреля было нарушением закона, инциденты на них должны быть поводом для служебных проверок. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о незаконных акциях, речь идет о целом ряде действий участников незаконных акций, которые этим нарушали законы Российской Федерации, и многие из них устраивали провокации в отношении сотрудников органов охраны правопорядка", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как президент РФ относится к отсутствию последствий применения силы сотрудниками правоохранительных органов во время несанкционированных акций. "Вот так к этому все и относятся. То есть прежде всего нужно говорить о том, что речь идет о незаконных акциях, все остальное - это предмет служебных разбирательств, служебных проверок", - указал Песков. Он посоветовал журналистам получать информацию в органах правопорядка о результатах служебных проверок.

По мнению пресс-секретаря президента, "есть определенные конкретные случаи [применения силы сотрудниками органов правопорядка], но обобщающие тенденции нельзя формулировать, общих тенденций просто нет никаких". "Действительно какие-то отдельные ситуации могут иметь место и по ним нужно адресовать вопросы в УВД", - сообщил Песков.