Жители Хабаровска очистили 3 км дамбы от мусора

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Хабаровск присоединился к всероссийской акции "Ген уборки", в ходе которой жители убрали три километра дамбы, раздельно собирая мусор для дальнейшей переработки. Об этом сообщает пресс-служба организации "Национальные приоритеты", которая выступила организатором уборок.

"Участники акции на реке Амур и Амурской протоке очистили 3 км дамбы, построенной для защиты областного центра после наводнения 2013 года. Дамба общей протяженностью почти 6 км проходит через весь город и является излюбленным местном отдыха жителей. В генуборке приняли участие более 150 человек", - говорится в сообщении.

Организаторы также подчеркнули, что 2021 год объявлен Годом сохранения водно-болотных угодий Амурского экорегиона, при этом река Амур входит в перечень великих рек и озер России.

"Важно привлекать внимание властей и жителей края к обустройству инфраструктуры для раздельного сбора отходов во всех прибрежных рекреационных зонах. Проводя такие субботники, мы делаем акцент на сортировке и важности переработки вторсырья. Это новое прочтение традиционных генуборок для сегодняшнего поколения, своеобразная перезагрузка смыслов - это нужно, на это есть запрос самих жителей", - цитирует пресс-служба руководителя Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимира Сидорова.

Присоединиться к акции "Ген уборки" может любой желающий. Для этого можно запланировать личную или общественную уборку по принципам раздельного сбора где угодно - на даче, в парке, возле дома и отметить ее местоположение на сайте проекта генуборки.национальныепроекты.рф. Всероссийская акция "Ген уборки" проходит в рамках двух нацпроектов - "Экология" и "Жилье и городская среда".