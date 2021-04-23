В России заблокировали 11,9 тыс. сайтов с призывами к беспорядкам и фейками

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Почти 12 тыс. сайтов с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам и с фейковыми новостями заблокированы в 2020 году по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом говорится в докладе Генпрокурора РФ Совету Федерации, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Одним из приоритетных направлений работы органов прокуратуры в минувшем году оставалось пресечение распространения в сети Интернет призывов к экстремизму и терроризму, массовым беспорядкам, а также фейковых новостей. Всего в 2020 году в Роскомнадзор направлены 320 требований об ограничении доступа к такой информации, противоправный контент удален с 58 400 интернет-ресурсов, заблокирован доступ к 11 900 сайтам", - говорится в докладе.

Также отмечается и массовое распространение в интернете фейков о коронавирусе, а также попытки деструктивных сил дискредитировать органы власти страны в период подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в конституцию. "Большинство требований, направленных в Роскомнадзор (191), касались именно фейковых новостей", - сообщается в документе.