Между Новороссийском и Сочи начнет курсировать "Комета"

КРАСНОДАР, 23 апреля. /ТАСС/. Морское судно "Комета" с мая 2021 года будет курсировать по Черному морю между Новороссийском и Сочи, сообщил в пятницу мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

"В Геленджик возвращается "Комета": уже с мая этот вид водного транспорта будет доставлять пассажиров из Новороссийска в Сочи, делая остановку в Геленджике. Компания, которая занимается организацией перевозок, уже приобрела для этих целей скоростной катамаран "Грифон". На линию также планируют поставить "Комету". А уже в следующем году на линию встанет второй "Грифон", который будет заказан по программе льготного лизинга", - говорится в сообщении Богодистова.

Уточняется, что дорога по маршруту между Сочи и Новороссийском занимает 3,5-4 часа, стоимость билета на морское судно варьируется от 800 до 1 тыс. рублей. "Такую поездку можно воспринимать, как туристический маршрут. А помните, ведь в Советском Союзе суда на подводных крыльях были одним из самых удобных способов добраться из одного города на Черноморском побережье в другой?" - добавил глава Геленджика.

Ранее сообщалось, что стабильная эпидемиологическая обстановка, эффективность принимаемых мер и их соблюдение позволяют открыть курортный сезон в Краснодарском крае с 1 мая.