Прокуроры добились довзыскания около 15 млрд рублей таможенных платежей в России

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские прокуроры в 2020 году добились довзыскания около 15 млрд рублей таможенных платежей. Об этом говорится в докладе генерального прокурора РФ Игоря Краснова в Совете Федерации, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Приоритетными при осуществлении надзора в таможенной сфере оставались вопросы эффективности проведения таможенного контроля. В результате реализации мер по устранению выявленных прокурорами нарушений при его проведении, предоставлении тарифных льгот и преференций таможенными органами довзыскано около 15 млрд рублей", - говорится в документе.

Например, по итогам рассмотрения информации надзорного ведомства о необходимости принятия мер по усилению ведомственного контроля за предоставлением тарифных льгот при экспорте нефти Федеральной таможенной службой России были проведены таможенные проверки и дополнительно начислены и взысканы в бюджет таможенные платежи на 6,2 млрд рублей.

Также стали активно задействовать арест имущества должника по налогам (в 10 раз больше за последние два года). В 2020 году прокурорами санкционировано 62 ареста имущества на сумму более 650 млн рублей, в связи с чем погашена задолженность в размере свыше 397 млн рублей. Самым крупным должником в прошлом году была авиакомпания "Эйрбриджкарго", чей самолет Boeing 737-46Q был арестован. Задолженность в размере свыше 350 млн рублей плательщиком была погашена незамедлительно.

Всего прокурорами выявлено 762 нарушения таможенного законодательства, внесено 208 представлений, по результатам рассмотрения которых 68 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, возбуждено 114 дел об административных правонарушениях и 42 уголовных дела.

В докладе также указано, что таможенными органами РФ выявлено 1 596 фактов незаконного перемещения наркотических средств и сильнодействующих веществ. "Из незаконного оборота изъято более девяти тонн наркотиков, таможенными органами возбуждено 537 уголовных дел, из которых 11 - в отношении организованных групп", - говорится в докладе.