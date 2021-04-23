"Опора" просит разъяснить требование делать тест на COVID-19 для однодневных поездок

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" обратилось в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить требование, согласно которому с 15 апреля 2021 года россияне, прибывшие в страну любым видом транспорта, обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус. Об этом сообщается в письме организации, направленном главе ведомства Анне Поповой (копия письма есть в распоряжении ТАСС).

"В связи с введением данного требования у предпринимателей туристической сферы нет четкого понимания, как поступать с туристами, которые участвуют в однодневных поездках (групповые и индивидуальные туры) и посещают Республику Абхазия с территории Краснодарского края (г. Сочи)", - говорится в письме.

Бизнес-объединение просит дать разъяснения, распространяются ли указанные правила на россиян, которые пересекают границу с Абхазией в качестве туристов с однодневной экскурсионной программой в рамках туров или индивидуально.

"Одним словом, необходима официальная информация по экскурсантам. И туристы, и предприниматели не понимают свои права и обязанности в рамках поставленного вопроса", - сообщил ТАСС вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников. По его словам, "телефоны ответственных сотрудников не отвечают".

Роспотребнадзор с 15 апреля обязал всех россиян, прибывающих в страну любым видом транспорта, сдать тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия и загрузить результат на портал госуслуг. До получения результатов теста гражданам нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.