В России и за рубежом подготовили почти 16 тыс. площадок для участников "Диктанта Победы"

МОСКВА, 23 апреля./ТАСС/. Международная историческая акция "Диктант Победы", посвященная событиям Великой Отечественной войны, пройдет 29 апреля почти на 16 тыс. площадках в России и за рубежом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии "Единая Россия".

"Диктант Победы" напишут почти на 16 тыс. площадок в России и за рубежом. Лидером по количеству пунктов стал Ставропольский край - 1253 площадки, на втором месте Краснодарский край (694), на третьем Самарская область (687)", - отметили в пресс-службе.

Как напомнил заместитель секретаря генсовета партии Александр Хинштейн, диктант можно будет написать как очно, так и онлайн. "Там, где по-прежнему действуют жесткие противовирусные ограничения, в акции можно будет принять участие в режиме онлайн. Мы уверены, что в этом году к акции присоединятся ценители истории Великой Отечественной войны не менее чем в 80 странах", - сказал Хинштейн, слова которого привели в пресс-службе.

На данный момент для участия в акции зарегистрировались 63 страны. Очно диктант смогут написать в Китае, Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Молдавии, Сербии, Египте, Марокко, Малайзии, на Кипре.

"Диктант Победы" состоится в третий раз. Его организуют "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение "Волонтеры Победы". В прошлом году диктант написали свыше миллиона человек в России и 75 зарубежных странах, из них очно - более 450 тыс. Для желающих проверить свои знания истории Великой Отечественной войны на сайте диктантпобеды.рф размещен тренировочный тест.