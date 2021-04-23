На финансирование доступа к препаратам от COVID-19 в мире требуется $19 млрд

ЖЕНЕВА, 23 апреля. /ТАСС/. Международное партнерство по обеспечению доступа к препаратам от COVID-19 и средствам диагностики ACT-Accelerator нуждается в текущем году в финансировании в размере $19 млрд. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в пятницу на онлайн-конференции, посвященной первой годовщине этого механизма.

Он призвал мировое сообщество оказать поддержку партнерству ACT-Accelerator и, в частности, "поделиться вакцинами, чтобы защитить тех, кто подвергается наибольшему риску", а также "поделиться технологиями, ноу-хау и интеллектуальной собственностью в целях срочного и массированного наращивания производства" вакцин и других средств борьбы с COVID-19 в мире. "В этом году ACT-Accelerator нуждается в $19 млрд. Это капля в море по сравнению с триллионами долларов, которые правительства расходуют на поддержку своих экономик, и с крупными доходами, получаемыми большинством производителей вакцин", - констатировал Гебрейесус.

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator), было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Речь идет о "глобальном партнерстве и сотрудничестве по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19".