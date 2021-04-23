Регулятор ЕС рекомендовал продолжать использовать вакцину AstraZeneca для обеих прививок

ТАСС, 23 апреля. Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) проанализировал данные о побочных эффектах вакцины от коронавируса Vaxzevria производства британско-шведской компании AstraZeneca и пришел к выводу, что на данный момент нет причин использовать другие препараты для второй дозы. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении регулятора.

Эксперты изучили возможные альтернативы при применении этой вакцины: увеличение интервала между дозами препарата, отказ от второй дозы или использование для нее другой вакцины (например, на основе матричной РНК). "Комитет [по лекарственным средствам для человека] рекомендовал продолжать вводить вторую дозу Vaxzevria в течение 4-12 недель после первой", - заявили в EMA. Специалисты считают, что сейчас "нет или недостаточно данных, чтобы менять существующие рекомендации".

Побочные эффекты в виде образования тромбов при нарушении свертываемости крови могут проявляться у одного из 100 тыс. привитых вакциной Vaxzevria, заключили в EMA. "Подобные осложнения возможны у одного среди 100 тыс. вакцинированных", - отметили в агентстве, добавив, что преимущества от использования препарата продолжают перевешивать риски.