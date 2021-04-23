В Москве провели вакцинацию от коронавируса дипсостава зарубежных представительств

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России провело кампанию по вакцинации от коронавируса дипломатического состава зарубежных представительств, расположенных в Москве. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Провели кампанию по вакцинации дипломатического состава зарубежных представительств, расположенных в городе Москве, и направили соответствующие добровольные взносы в целый ряд агентств Организации Объединенных Наций", - сказал он в ходе выступления во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где также выступали главы европейских стран.

Мурашко добавил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" уже зарегистрирована на двусторонней основе более чем в 60 странах мира. Продолжаются ее поставки за рубеж и локализация производства там.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.