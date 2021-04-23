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Мишустин высоко оценил реализацию социальных проектов в Чечне

Премьер-министр также пожелал процветания Чеченской Республике и ее народу

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Чеченская Республика отлично справляется с реализацией социальных проектов, сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, премьер-министр РФ Михаил Мишустин  после осмотра недавно построенных объектов.

"У меня отличное настроение, потому что то, что я видел в регионе - это реализация огромного количества планов, которые наш президент ставит, которые решают наши регионы и которые под руководством Рамзана Ахматовича (Кадырова, главы Чечни - прим. ТАСС) здесь реализованы", - сказал Мишустин.

Он назвал отличными две новые школы, которые готовы принять детей уже 1 сентября, и больницу. "Самое главное - это люди: добрые глаза, профессиональные, интересные ребята молодые", - подчеркнул премьер-министр. Также он отметил, что очень интересна деятельность Грозненского государственного нефтяного технического университета.

Премьер пожелал процветания Чеченской Республике и ее народу.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЧечня
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