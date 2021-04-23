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Суд назначил домашний арест главе департамента здравоохранения Орловской области

Свою вину в превышении полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности Иван Залогин не признал

ТАСС, 23 апреля. Суд поместил под домашний арест на два месяца главу департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина. Ему предъявлены обвинения по уголовным делам о превышении полномочий и воспрепятствованию предпринимательской деятельности, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Следователи 20 апреля возбудили уголовные дела в отношении Залогина и его подчиненного по подозрению в превышении полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

"Суд рассмотрел ходатайство следователя, поддержанное прокурором, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении руководителя департамента здравоохранения Орловской области. Руководителю департамента предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") и ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Залогина поместили под домашний арест на два месяца, свою вину в преступлениях в ходе заседания суда он не признал.

По данным следствия, Залогин, используя служебное положение, дал незаконное поручение одному из подчиненных о проверке ООО "Диализный центр Нефрос-Калуга", обратившегося ранее в департамент для переоформления лицензии в связи с открытием отделения диализа в регионе. При этом вне зависимости от результатов проверки предполагалось отказать в переоформлении необходимой лицензии. Для этого подчиненный Залогина внес в акт проверки формальные нарушения, которые не могли стать основаниями для отказа в переоформлении лицензии. В ноябре 2020 Залогин отказал компании в осуществлении ею услуг гемодиализа населению Орловской области.

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РоссияОрловская область
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