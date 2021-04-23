Бастрыкин открыл в Петербурге пансион воспитанниц

ТАСС, 23 апреля. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин открыл в пятницу в Санкт-Петербурге новое образовательное учреждение СК - Пансион воспитанниц, а также культурный центр Следственного комитета. От этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По решению Бастрыкина при наборе воспитанниц половина мест будет отведена для обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В новый учебный год за парты этого образовательного учреждения сядут 100 девочек - учащиеся двух восьмых, девятого и десятого классов", - рассказали в СК.

Бастрыкин назвал это событие историческим. По его словам, у некоторых девочек непростая жизненная, семейная ситуация. "И мы сделаем все, чтобы через какое-то время мы могли гордиться выпускницами нашего пансиона", - сказал он. Глава СК остановился на великой роли женщин в российской истории. "Вспомним хотя бы блокаду Ленинграда. Невский пятачок, где сражалась моя мама, прикрывали девушки-зенитчицы в возрасте 19-20 лет. Более миллиона женщин сражались наравне с мужчинами на фронтах Великой Отечественной войны, порядка 90 женщин награждены высоким званием Героя Советского Союза", - сказал он.

Пансион воспитанниц Следственного комитета станет своего рода продолжением традиций первого в России женского учебного заведения - Смольного института благородных девиц Санкт-Петербурга, учрежденного указом Екатерины II.

И пансион, и культурный центр будут располагаться в историческом центре Санкт-Петербурга, в доме 8 по Графскому переулку, в здании, где в 1948 году была открыта школа. "Хватит критиковать молодежь. Давайте воспитаем новое поколение представителей прекрасной петербургской культуры", - добавил Бастрыкин.

Воспитанницы пансиона, помимо общеобразовательных предметов, будут изучать следственное дело, основы криминалистики и законодательства. В расписание включат углубленное изучение предметов, которое позволит подготовиться как для поступления в академии СК России, так и в другие вузы юридической или, например, медицинской направленности. В пансионе будут предусмотрены и дисциплины, направленные на формирование культуры здорового образа жизни и укрепление духовно-нравственных ценностей.