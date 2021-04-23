В Чехии и Словении арестовали недвижимость экс-главы Клинского района Подмосковья

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Суд арестовал в Чехии и Словении недвижимость бывшего главы Клинского района Подмосковья, говорится в докладе генерального прокурора РФ Игоря Краснова Совету Федерации, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В результате взаимодействия по каналам Интерпола в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ в отношении бывшего главы Клинского муниципального района Московской области по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество"), ч. 4 ст. 160 ("Растрата"), ч. 4 ст. 174.1 ("Легализация денежных средств") УК РФ, от правоохранительных органов Словении и Чехии получена информация о недвижимом имуществе и других активах, зарегистрированных на родственников и доверенных лиц фигуранта", - указано в документе. Также получены сведения о проводимых словенскими и чешскими правоохранительными органами расследованиях в отношении фигуранта и его родственников по подозрению в легализации доходов, полученных преступным путем.

"Судом вынесено постановление о наложении ареста на выявленную недвижимость", - уточняется в докладе. Кроме того, сказано в документе, принято решение об обращении в доход государства активов фигуранта и аффилированных с ним лиц на сумму свыше 10 млрд рублей.

Ранее Клинский городской суд Подмосковья по требованию прокуратуры обратил в доход государства имущество экс-главы Клинского района Александра Постриганя и аффилированных с ним лиц стоимостью 10 млрд рублей. Также суд изъял у окружения Постриганя имущество на 920 млн рублей. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, близкие родственники Постриганя объявлены в международный розыск и арестованы заочно. В их числе супруга экс-чиновника Елена Постригань, ее сестра Ирина Ермошкина, племянник Вадим Ермошкин, зять Валерий Аракелов, а также сын Валерий, который ожидает экстрадиции из Испании в Россию. По словам источника, они обвиняются в присвоении и растрате, легализации денежных средств, полученных преступным путем, мошенничестве в особо крупном размере, а также в участии в организованном преступном сообществе, созданном Постриганем. По словам источника, Постригань оформлял на свое окружение недвижимость в Словении, Карловых Варах (Чехия), а также в Сочи.

В декабре прошлого года Клинский городской суд Московской области приговорил Постриганя к 15 годам колонии, признав его виновным в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Также суд назначил экс-чиновнику штраф в размере 116 млн рублей и лишил его права занимать руководящие должности сроком на три года. Постригань был главой Клинского района почти 20 лет - с 1992 по 2014 год. В июне 2018 года он был задержан правоохранителями в столичном аэропорту Шереметьево.