Более 900 тыс. заявлений подано на Госуслугах на участие в тестировании онлайн-голосования

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Более 900 тыс. заявлений от граждан подано на участие в тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом ТАСС сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

"С полуночи 21 апреля через портал Госуслуг мы получили более 900 тыс. заявлений об участии в тестировании системы дистанционного электронного голосования", - сказал Качанов.

Прием заявлений от граждан на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования стартовал 21 апреля. Подать заявление на портале gosuslugi.ru может любой гражданин РФ, имеющий подтвержденную учетную запись. Для жителей Москвы такая возможность предусмотрена на портале mos.ru. В тестировании смогут принять участие жители всех регионов России.

Сама тренировка применения системы дистанционного электронного голосования пройдет с 12 по 14 мая. В ходе нее будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов. Заявления на участие в тестировании принимаются до 7 мая.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. Столица может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в соответствии с законом может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.