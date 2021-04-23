Аллея городов-героев украсит Петербург в 76-ю годовщину Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Аллея городов-героев из 13 элементов будет сооружена к 76-й годовщине Великой Победы на Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Всего к празднику Победы в городе появится более шести тысяч элементов оформления, рассказал председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга Владимир Рябовол на пресс-конференции в пятницу.

"На Стрелке Васильевского острова будет размещена аллея городов-героев из 13 композиций с исторической информацией по каждому городу", - сказал он.

Рябовол также добавил, что в элементы оформления будут включены гербы городов-героев и ордена Великой Отечественной войны. Главной орденоносной улицей станет Невский проспект и Дворцовая площадь. В городе разместят декоративные композиций в виде штандартов тех времен. Как и в прошлом году, на улицах Петербурга появятся стилизованные копии Знамен Победы и флаги России. Более полутора тысяч виниловых баннеров украсят опоры освещения. Преобразятся мосты и набережные в центральной части Северной столицы. Кроме того, появится более 900 плакатов со словами поздравлений петербуржцев и гостей города.

Рябовол сообщил, что для ветеранов уже отпечатано более 90 тыс. открыток с персональным поздравлением от губернатора, 9 мая они будут лично доставлены каждому. Также пройдет акция "Георгиевская ленточка", она начнется 27 апреля возле станции метро Гостиный двор. В этом году изготовили более миллиона экземпляров. Ленточки также можно будет получить в многофункциональных центрах, в отделения Сбербанка и в районных администрациях.