В Ереване началось факельное шествие, посвященное 106-й годовщине геноцида армян

ЕРЕВАН, 23 апреля. /ТАСС/. Факельное шествие, посвященное 106-й годовщине геноцида армян в Османской империи, началось в Ереване. Трансляцию акции ведут в пятницу местные новостные порталы.

Тысячи ереванцев направились из центра столицы от площади "Свободы" в сторону мемориала памяти жертв геноцида. Под барабанную дробь были зажжены факелы, после чего участники акции начали многокилометровый марш в сторону холма "Цицернакаберд" (Ласточкина крепость), где находится мемориал памяти. Ереванцы и гости столицы помимо факелов несут также флаги стран, которые признали геноцид армян на официальном уровне, в том числе и флаг России. 14 апреля 1995 года Государственная Дума приняла заявление, в котором осудила организаторов геноцида армян 1915-1922 годов и признала 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян.

Первой страной, которая официально признала и осудила геноцид армян, стал Уругвай. 20 апреля 1965 года парламент страны принял закон "О Дне памяти жертв геноцида армян".

По данным армянских историков, в Османской империи в период с 1915 по 1923 год были уничтожены около 1,5 млн армян.