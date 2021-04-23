Личный фонд блокадного репортера ТАСС Матвея Фролова передан на хранение в госархив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Личный фонд мэтра ленинградской радиожурналистики, блокадного репортера ТАСС Матвея Фролова (1914-1995) передан на хранение в Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга. Презентация этого собрания документов прошла в архиве в пятницу при участии сотрудников ТАСС.

Акция была приурочена к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в память о которой ветеран-репортер хранил медаль "За оборону Ленинграда".

"В последнее время заметно возрос интерес к личным архивам наших соотечественников, и мы помогаем горожанам передавать их на государственное хранение как бесценные свидетельства времени. В этом смысле персональный фонд легенды ленинградской журналистики Матвея Фролова представляет особый интерес для изучения", - сказал на презентации председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко.

Семейные реликвии передал на хранение в архив сын радиожурналиста - ветеран ТАСС Лев Фролов. Среди этих документов - награды, блокадные письма, снимки из семейного альбома, рукописи, фотоаппарат ФЭД, а также удостоверение корреспондента ТАСС, с которым Матвей Львович не расставался в годы войны. Всего в этом собрании - 154 единицы хранения, около 8 тыс. листов документов - с 1929 года до последнего года жизни.

Матвей Фролов вел репортажи из партизанских отрядов, с фронта, из осажденного города. Он первым рассказал стране историю о трагическом блокадном дневнике ленинградской школьницы Тани Савичевой, первым сделал репортаж о юном герое-партизане Лене Голикове. Как основатель и бессменный руководитель первого в стране корпункта Всесоюзного радио, Матвей Фролов воспитал не одно поколение блестящих журналистов. На своих репортерских лентах он запечатлел голоса Ольги Берггольц, Ивана Папанина, Дмитрия Шостаковича, Юрия Гагарина, Михаила Дудина, Аркадия Райкина, Георгия Товстоногова.

О Матвее Фролове написана книга "Вольный сын эфира". На доме, где он жил, в 2016 году открыта мемориальная доска.