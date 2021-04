Около 1 тыс. человек примут участие в чемпионате по робототехнике в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апреля. /ТАСС/. Национальный чемпионат по робототехнике открылся в пятницу в Нижнем Новгороде, его участниками станут около 1 тыс. детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет из 45 регионов страны, сообщают организаторы.

"На чемпионате 194 детские команды, 1 000 участников в возрасте от 4 до 18 лет из 45 регионов России", - сообщили организаторы.

Чемпионат продлится до 25 апреля. Соревнования будут проходить по четырем направлениям - First Lego league discover (для участников от 4 до 6 лет), First Lego league explore (для участников от 6 до 9 лет), First Lego league challenge (для участников от 10 до 16 лет), FirstTechChallenge (для участников от 12 до 18 лет).

В зависимости от направления перед участниками чемпионата стоят разные задачи. Так, например, самым юным робототехникам необходимо было спроектировать пространство, которое поможет людям стать физически более активными.

Как рассказал журналистам замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, власти хотят, чтобы Нижний Новгород стал традиционной площадкой для проведения такого фестиваля. "Мы бы очень хотели, чтобы этот фестиваль проводился у нас ежегодно, мы бы очень хотели, чтобы в него вовлекались дети из разных социальных когорт. <…> Мы будем рады, если к нам будут приезжать команды из других регионов, чтобы показать себя, посмотреть других. Сегодня здесь есть очень сильные команды из Челябинска, из Иркутска и других субъектов России", - сказал заместитель губернатора.

Создание робота

Направление для самых старших конкурсантов - наиболее зрелищное. Задача участников заключается в том, чтобы разработать робота для выполнения заданий на игровом поле, а также представить и защитить инженерную документацию.

"Перед командой стоит определенная задача, в течение сезона проводятся соревнования, ребята собирают робота. В этот раз робот должен хватать вобл и перевозить его в начале игры в определенную зону и выставлять за пределы этого поля. Также робот должен уметь работать с кольцами, должен уметь захватывать их и попадать в ворота и в мишени", - рассказала ТАСС участница чемпионата Марта Родионова, которая приехала в Нижний Новгород в составе команды 30-го физико-математического лицея Санкт-Петербурга.

По ее словам, команда в течение сезона продумывает различные решения для робота, корректирует его работу, чтобы к финалу довести состояние до идеального.

"У нас, например, существует лига Санкт-Петербурга, которая стартует осенью, команды за первые два месяца собирают робота, естественно, он не доработан, и в этой лиге проходит несколько встреч. От встречи к встрече робот совершенствуется. Все команды проходят такой путь и выходят на квалификационные соревнования, после чего попадают в финал", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, робота можно собрать из базовых деталей и за несколько дней, но в таком случае он будет выполнять только базовые функции, чего недостаточно для борьбы за победу на высоком уровне.

"Это будет самый простой робот, который будет выполнять минимум функций. Чтобы создать что-то хорошо и стабильно работающее, нужно время. Именно доработка и улучшение занимает основную часть времени", - сказала Родионова.

О чемпионате

Организаторами события являются в том числе Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, "Кванториум", "Лаборатория по робототехнике "Инженеры будущего" и региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега". Партнеры чемпионата: LEGO Education, Нижегородская ярмарка и "Школа 800".