Власти Нью-Йорка упростили процесс вакцинации от коронавируса для горожан

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка расширили доступ к вакцинации от нового коронавируса для всего населения города вне зависимости от района проживания. Об этом сообщил в пятницу мэр Билл де Блазио на пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter .

"Удобство важно для всех жителей Нью-Йорка, - констатировал градоначальник. - Теперь можно просто прийти и получить вакцину". По его словам, жители Нью-Йорка 16 лет и старше могут рассчитывать на прививку вакциной, разработанной американской компанией Pfizer, а нью-йоркцы старше 18 лет могут также привиться препаратом компании Moderna.

Ранее вакцинация была доступна жителям Нью-Йорка по месту жительства и исключительно по предварительной записи. Неделю назад власти разрешили жителям старше 50 лет без записи приходить в специализированные центры для прохождения вакцинации. Теперь эта возможность доступна всем жителям крупнейшего американского мегаполиса. В общей сложности в Нью-Йорке, по словам де Блазио, использовано более 6 млн доз вакцины от коронавируса.

По сведениям федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 41,3% населения штатов (свыше 137,2 млн человек) получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса. Примерно 27,5% (91,1 млн человек) прошли полную вакцинацию.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 31,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 570,9 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.